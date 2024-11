O MDA-CNT também quis saber as intenções de voto do eleitorado para 2026. O presidente Lula lidera a pesquisa espontânea, com 27,4%, seguido por Jair Bolsonaro, com 20,4%. Muito atrás, são mencionados Tarcísio de Freitas, Pablo Marçal e Simonte Tebet, com, respectivamente, 1,8%, 1,4% e 1,1%. Dizem que votariam em outros 6,2%; branco ou nulo somam 6%, e 35,7% não souberam responder. Num dos cenários estimulados, com Jair Bolsonaro na lista, Lula aparece numericamente à frente. A simulação atende, claro!, à curiosidade, mas o fato é que o "Mito da Democracia" não será candidato -- se é que estará solto em 2026. De todo modo, os números são estes:

CENÁRIO UM

Lula (PT): 35,2%

Bolsonaro (PL): 32,2%

Pablo Marçal (PRTB) 8,4%

Simone Tebet (MDB):8,0%

Ciro Gomes (PDT): 6,2%

Brancos/Nulos: 6,8%

Indecisos: 3,2%