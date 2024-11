Mãe e irmão de prefeito em AL têm prisão decretada por morte de blogueiro

A Justiça de Alagoas decretou a prisão da mãe e do irmão do prefeito de Junqueiro, Leandro Silva (MDB). Os dois são suspeitos e foram indiciados sob a acusação da morte do blogueiro Adriano de Farias, 32, ocorrida em 18 de junho de 2024. O pedido de prisão foi feito pela Polícia Civil e teve parecer favorável do MP-AL (Ministério Público de Alagoas).

A informação do fim do inquérito foi repassada nesta terça-feira (12) pela polícia, que não informou a data dos mandados nem divulgou os nomes dos acusados de ser mandantes do crime. Entretanto, a coluna confirmou que se trata de Maria Rejane da Silva e Valdir Silva, mãe e irmão do prefeito.

O delegado do caso, João Marcello Almeida, afirma ao UOL que os dois estão sendo procurados pela polícia e já são considerados foragidos.