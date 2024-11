Escrevi ontem aqui sobre o silêncio do governador Tarcísio de Freitas no caso da Operação Contragolpe. Preferiu falar sobre outros assuntos. Afinal de contas, fazer a defesa de golpistas que chegaram a sair à rua para sequestrar um ministro do Supremo — Alexandre de Moraes —, que seria morto, junto com ninguém menos do que o presidente da República e o vice... Bem, cobrar solidariedade parecia ir um pouco além do razoável mesmo nos insanos territórios da extrema-direita. O governador de São Paulo, no entanto, não resistiu à pressão para se solidarizar com o seu chefe político depois do indiciamento desta quinta. Demorou um pouco, é verdade — o tuíte só foi publicado às 20h26 —, mas se lê esta obra-prima: "Há uma narrativa disseminada contra o presidente Jair Bolsonaro e que carece de provas. É preciso ser muito responsável sobre acusações graves como essa. O presidente respeitou o resultado da eleição e a posse aconteceu em plena normalidade e respeito à democracia. Que a investigação em andamento seja realizada de modo a trazer à tona a verdade dos fatos."