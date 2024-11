União vai rifar Caiado, e Lula pode ficar 'sem adversários' em 2026

O União Brasil — quatro maior partido do país — não vai ter candidatura própria em 2026, segundo defendeu em entrevista à coluna o deputado federal Elmar Nascimento (BA), líder na Câmara.

Um movimento do partido que inviabilize Caiado pode deixar Lula praticamente sem adversários de peso em 2026 -- o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), outro cotado, já disse que irá disputar a reeleição, e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está inelegível.



Elmar defende que o União decida até fevereiro se fica ou desembarca do governo Lula. Para ele, seria "traição" ao presidente Lula (PT) permanecer no governo com três ministérios até a "úndécima hora" e lançar candidatura própria em 2026 em oposição ao petista.



"Não dá para a gente ficar falando em candidatura própria ou abrindo ou flertando com a candidatura adversária por dentro do governo", afirmou.



Veja a entrevista feita em Lisboa.

UOL - As eleições municipais empoderaram o centro. Esses partidos irão cobrar mais protagonismo no governo Lula?

Elmar Nascimento - Passados os primeiros dois anos do governo, agora nós teremos um novo realinhamento com vistas a 2026. Acho legítimo que o presidente faça uma repaginada com gente que ele saiba que vai estar ao lado dele na reeleição.