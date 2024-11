Pós-depoimento de Cid, líderes da direita falam em 'inocência' de Bolsonaro

"Tenho certeza de que Bolsonaro não está envolvido em nenhum plano para matar Lula", disse à coluna Rogério Marinho (PL), líder da oposição no Senado.

Para Marinho, trata-se de uma "narrativa" criada pela PF. Ele afirmou ainda que espera mais "serenidade" e "independência" da PGR (Procuradoria-Geral da República), que agora está responsável pela próxima etapa do processo, a possível denúncia contra o ex-presidente.

Segundo apurou a coluna, havia um incômodo muito grande como a possibilidade de que Bolsonaro pudesse ser envolvido diretamente, com provas robustas, na trama em que militares golpistas planejaram matar Lula, Alckmin e Moraes, descoberta pelos investigadores.

Logo que o caso veio à tona, apenas os filhos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) blindaram o pai.

Com as notícias de que Cid teria revelado apenas uma reunião na casa do general Braga Netto com os militares golpistas que planejaram os assassinatos, sem implicar diretamente Bolsonaro, os políticos se sentiram mais tranquilos para defender o ex-presidente e passaram a falar em "narrativas". Braga Netto foi ministro da Defesa e da Casa Civil na gestão Bolsonaro e concorreu a vice na chapa do ex-presidente em 2022.

Outro que usou esse mesmo termo foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).