Já ouviram falar de Savonarola (1452-1498), o fanático religioso que resolveu declarar a independência de Florença, que considerava ser a nova Jerusalém, e ele, claro!, o profeta talhado para revelar a vontade divina? A expressão "fogueira das vaidades" remete a seus seguidores, embora ele não a tenha inaugurado. A verdadeira devoção pedia que se queimassem todos os bens materiais, inclusive livros e obras de arte. Que se consumisse, enfim, a "vanitas": a vacuidade, a falsidade, a inutilidade. Assim se mostram os tais mercados. A exemplo de Savonarola, não quer dizer que eles próprios acreditem no que dizem. O importante é que outros acreditem no que dizem... O fanático malucão de que falo vivia a rogar que Deus o fulminasse se estivesse errado e prometia atravessar as chamas e sair intacto do outro lado. Até que alguém quis pagar pra ver. Ele, obviamente, correu. Seu prestígio entrou em declínio e acabou executado.