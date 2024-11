Tarcísio visitou Bolsonaro em dia de reunião sobre minuta de golpe

Eles chegaram às 14h59 ao Alvorada, segundo registros oficiais obtidos pela PF. O padre saiu às 18h57. Não há registro de saída de Martins.

O tenente-coronel Mauro Cid, então ajudante de ordens de Bolsonaro, passou o dia 19 inteiro no Alvorada, das 8h36 às 20h06, de acordo com os registros do Gabinete de Segurança Institucional colhidos pela Polícia Federal.

Bolsonaro, o ex-assessor, o padre e mais 34 pessoas foram indiciados pela PF no inquérito que apura a tentativa de golpe orquestrada no final de 2022.

"A contextualização das informações prestadas pelo colaborador Mauro Cid com os dados obtidos pela investigação comprovou que o dia 19 de novembro de 2022 foi uma das datas em que ocorreu os encontros entre FIlipe Martins e o então presidente Jair Bolsonaro para tratarem da minuto do golpe de Estado", afirmou a PF no relatório final entregue ao Supremo Tribunal Federal.

A assessoria de Tarcísio negou que ele tenha participado da reunião com Martins. Afirmou que o governador fez uma visita a Bolsonaro após a eleição, mas não esclareceu a pauta do encontro. Caso informações adicionais sejam enviadas, a reportagem será atualizada.

Tarcísio não publicou nada em suas redes sociais no dia 19 de novembro, ao contrário do que fez em 11 de dezembro por exemplo. Na data, postou foto com Bolsonaro no palácio. "Se estou hoje aqui, é porque Jair Messias Bolsonaro confiou em mim e no trabalho de um técnico que em 2018 ninguém conhecia. Ele tem minha eterna admiração e gratidão", escreveu no Instagram.