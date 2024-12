Que coisa, né? Os nossos reacionários sentem saudade do caos restaurador. Vai aí um oximoro, uma combinação de palavras opostas. A irrupção reacionária é o contrário da revolução, que é o caos reorganizador. Esta aposta na desordem com vistas a uma nova ordem; aquela pretende que o colapso leve o mundo "aos bons tempos": os da "América Grande Outra Vez", lá nas paragens do Império, ou aqueles, nas periferias ignotas, em que se podia jogar um pobre do alto de uma ponte sem que, por isso, torrassem a paciência de um governador "moderado" por isso. Tarcísio de Freitas deu uma resposta perigosa à pergunta sobre a permanência ou não de Guilherme Derrite na Secretaria de Segurança Pública. Pediu que a imprensa olhasse para os números. Há uma queda na taxa de mortos por 100 mil habitantes em São Paulo. O Estado exibe há alguns anos os melhores índices nesse quesito. Não é obra de seu governo. O que ele conseguiu, e essa marca está na sua coronha, foi dobrar os mortos pela Polícia em um ano. A PM de São Paulo voltou a exibir a marca de uma eficiente máquina de matar pretos e pobres. Olhem os números!