Regra atual cria imunidade para redes sociais divulgarem crime, diz Toffoli

De acordo com o artigo 19 do Marco Civil da Internet, as plataformas somente serão responsabilizadas por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se não cumprirem decisão judicial de remover postagem específica.

A tendência é que os ministros obriguem as empresas a removerem, por conta própria, publicações de fatos manifestamente inverídicos feitas por usuários, ou mensagens de incitação ao ódio e ao cometimento de crimes, mesmo que não haja ordem judicial nesse sentido.

No tribunal, o julgamento é tratado como o grande tema da atualidade, com potencial para mudar parâmetros na comunicação na internet. A expectativa é que o julgamento do STF coloque um freio na atuação das plataformas.

Diante da importância do tema e da proximidade do recesso do Judiciário, que começa no dia 20, é pouco provável que o julgamento seja encerrado ainda neste ano.

Estão em julgamento conjunto três ações. Luiz Fux e Edson Fachin são os relatores das outras ações e, por isso, devem ser os próximos a votar em plenário. O caso começou a ser analisado na semana passada, quando advogados e a PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifestaram.

O STF chegou a agendar o julgamento em outras ocasiões, mas ele acabou sendo adiado para dar tempo de o Congresso Nacional aprovar uma regulamentação para as redes sociais. Diante da inação dos parlamentares, o caso chegou ao plenário no fim de novembro.