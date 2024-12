O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu ontem uma entrevista ao Fantástico — claro, claro, "uzmercáduz" devem chiar porque ele criticou a taxa de juros... Afinal, sabem como é, o Banco Central, além de autônomo, também tem de ser tratado como a manifestação na Terra da sarça ardente, por intermédio da qual fala o próprio Deus... Nem mesmo se deve olhar para a chama em sinal de reverência. Também lembrou o óbvio: quem decide o destino do pacote de gastos é o Congresso. Lula chegou a mostrar os curativos na cabeça. Passou a usar um chapéu. Deve ter sido uma dica do brilhante neurocirurgião Marcos Stavalle, a mesma que recebi em 2006. Protege mais do que um boné ou boina porque a aba chega antes no caso de se bater a cabeça por descuido. E também se forma uma área de proteção entre o cocuruto e a copa do chapéu, que nunca fica grudado ao couro cabeludo.