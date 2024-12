Pois é... Preparados para um texto muito longo na véspera do foguetório? Achei importante interromper o descanso. Já que o fiz, que não seja por pouco. Vamos lá. O ministro Flávio Dino, do Supremo, em decisão de vários modos impecável (integra aqui), liberou parte das emendas bloqueadas por ele mesmo. Arregou? Continua a se meter na esfera de competência de outro Poder? Nem uma coisa nem outra. Já chego lá. Esta segunda traz uma nova peça de natureza tragicômica ao debate, destacando: é trágica porque expressa o calamitoso e o sinistro no que respeita à coisa pública; é cômica porque pode provocar o riso sardônico, nem que seja de desespero. Procurem a origem da palavra "tragédia" e constatarão que vivemos não o canto, mas a farra do bode. Vamos ver.