Alemanha acusa Musk de tentar interferir em eleição ao apoiar ultradireita

Musk tenta normalizar extrema direita

A polêmica ainda cresceu depois que, no final de semana, a coluna assinada por Musk no jornal Welt am Sonntag insistiu em normalizar a extrema direita e rejeitar qualquer relação com o nazismo.

"O retrato da AfD como extremista de direita é claramente falso, considerando que Alice Weidel, a líder do partido, tem um parceiro do mesmo sexo do Sri Lanka! Isso soa como Hitler para você? Por favor!", escreveu o bilionário.

Ele acrescentou que, em sua opinião, o AfD "pode levar o país a um futuro em que a prosperidade econômica, a integridade cultural e a inovação tecnológica não sejam apenas desejos, mas realidade".

Uma das defensoras da aproximação entre o AfD e Musk é Beatrix von Storch, deputada alemã do AfD. De um lado, ela é neta do ministro de Finanças de Adolf Hitler por 12 anos e condenado pelo Tribunal de Nuremberg por crimes de guerra. Seu outro avô não era menos conhecido da cúpula nazista e fazia parte da SA, uma milícia paramilitar. Em 2021, ela viajou ao Brasil e manteve encontros com o então presidente Jair Bolsonaro.

O partido é ainda o primeiro a ser colocado sob vigilância desde 1945 pelo serviço de inteligência doméstica da Alemanha. O motivo: suspeita de tentativa de minar a Constituição democrática da Alemanha. O Conselho Central dos Judeus na Alemanha saudou a decisão. "As políticas destrutivas da AfD minam nossas instituições democráticas e desacreditam a democracia entre os cidadãos", escreveu o grupo.