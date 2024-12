Torcedor argentino terá de pagar R$ 100 mil por imitar macaco no Morumbi O torcedor argentino Matias Ezequiel Ramirez, de 38 anos, foi condenado pela Justiça paulista a pagar uma indenização de R$ 100 mil por ter imitado um macaco em uma partida de futebol realizada no estádio do Morumbi, em São Paulo, em agosto de 2023. Além dos R$ 100 mil a serem destinados a um fundo estadual, ele foi condenado a uma pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, mas a punição foi substituída pela proibição de assistir jogos de sua equipe (o San Lorenzo) no Brasil pelo mesmo período e pagar uma reparação de dez salários-mínimos à vítima dos insultos (o torcedor que acionou a polícia e fez a queixa). Veja o texto completo de Rogério Gentile