Torcedor argentino terá de pagar R$ 100 mil por imitar macaco no Morumbi

Ramirez declarou que, ao presenciar a chegada da polícia, sentiu-se aliviado, não imaginando que seria detido.

Ele negou "peremptoriamente a prática de qualquer delito". Disse que não efetuou qualquer gesto ou proferiu qualquer palavra de cunha racista.

O juiz José Fernando Steinberg não aceitou a argumentação e o condenou com base na Lei Geral de Esporte por crime contra a paz no esporte com caso de racismo (artigo 201, parágrafo 7).

Citando um vídeo anexado aos autos do processo, o juiz disse na sentença que os links apresentam, sem sombra de dúvida, os gestos de macaco feitos pelo réu. "As imagens são contundentes".

Ramirez já apresentou recurso.

Outro torcedor ainda será julgado

No dia do jogo, um segundo torcedor argentino foi detido sob acusação de imitar um macaco e jogar uma casca de banana em um garoto de 12 anos, torcedor do São Paulo.