PM suspeito de jogar homem da ponte havia matado motoqueiro com 12 tiros

O soldado Luan Felipe Alves Pereira, 29, apontado de ser o PM que jogou Marcelo do Amaral, 25, de uma ponte em Cidade Ademar, zona Sul de São Paulo, na noite de domingo, havia matado com 12 tiros um homem suspeito de roubar uma motocicleta em Diadema, no ABC, em março do ano passado.

Felipe já era da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Moto) do 24º Batalhão, e fazia patrulhamento com o soldado Deives Nascimento dos Santos, 33, na rua Padre Antônio Tomás, quando um homem ocupando uma moto passou em alta velocidade. O piloto estava sem capacete.