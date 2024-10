Ao cancelar a presença no debate UOL/Folha/RedeTV, o prefeito Ricardo Nunes (MDB), na prática, confessa o que vinha negando antes: sua campanha à reeleição corre risco de ser derrubada junto com as árvores que caíram sobre os fios da cidade. Na terça-feira, em entrevista ao lado do governador Tarcísio de Freitas (republicanos), Nunes negou que o apagão possa prejudicar sua campanha. Segundo o prefeito, o prejuízo será do seu adversário, Guilherme Boulos (Psol), que é o candidato apoiado pelo presidente Lula (PT).