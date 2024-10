Tarcísio 'mete atestado' para Nunes escapar de debater sobre apagão em SP

O governador Tarcísio de Freitas "meteu um atestado" para que Ricardo Nunes pudesse faltar ao debate UOL, Folha e Rede TV, que seria realizado na manhã desta quinta (17). Isso indica que a campanha do prefeito sentiu o impacto do apagão em São Paulo ou duvida da capacidade dele de refutar críticas sobre a atuação de sua gestão e conseguiu um álibi para que ele faltasse, Sim, é poda!

Segundo nota da campanha de Nunes, distribuída de madrugada, Tarcísio agendou uma reunião extraordinária no mesmo horário do debate. Justifica que "desde a tempestade de sexta-feira passada, foram desmarcados diversos compromissos da campanha à reeleição, dando prioridade às urgências da Prefeitura".

A questão é que a presença do prefeito no debate, em meio a uma das piores crises que a cidade enfrentou nos últimos anos, seria mais do que um "compromisso de campanha". Estamos falando de uma prestação de contas sobre o que administração municipal vem fazendo para garantir não apenas o restabelecimento da energia elétrica, mas também o ressarcimento dos prejuízos da população e de empresas e, principalmente, para evitar que situações assim não se repitam.