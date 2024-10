Decisões vendidas por servidores do STJ são nulas à luz do Direito A Polícia Federal apura sob sigilo a negociação de sentenças judiciais em quatro gabinetes de ministros do STJ. Elas teriam sido vendidas por assessores dos ministros, ou seja, por servidores da Justiça com cargo de confiança. A informação foi divulgada pela revista Veja e confirmada pela coluna de Carolina Brígido, no UOL. A confiança foi quebrada, mas isso revela má escolha dos assistentes. Não há suspeita de participação de ministro na venda e compra. Veja o texto completo de Walter Maierovitch