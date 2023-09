Legados para a história. A primavera só não basta. Cheia de fatos históricos, a semana que passou merece uma retrospectiva à parte, e a semana que entra vai ter que dar tudo de si para superar o conjunto. Em menos de 72 horas, os presidentes Lula e Joe Biden discursaram em defesa dos trabalhadores, revelações sobre a delação premiada do militar Mauro Cid informaram sobre a adesão e a contrariedade de generais das Forças Armadas ao golpe para impedir a posse do presidente Lula, e a presidente do STF, ministra Rosa Weber, votou a favor da descriminalização do aborto.

Na próxima terça (26), o depoimento do general da reserva Augusto Heleno à CPMI do 8 de Janeiro, na Câmara, surge na onda das novas urgências por explicações. Interlocutor de Jair Bolsonaro, Heleno poderá confirmar se houve ou não ameaça de prisão ao ex-presidente, feita por um comandante militar, por conta do plano de golpe. O ex-chefe do GSI nega as articulações, e afirma que "um golpe, para ter sucesso, precisa ter líderes, um líder principal". No dia dos ataques à Praça dos Três Poderes, dois membros da gestão de Heleno no GSI, os generais de divisão Carlos José Russo Assumpção Penteado e Carlos Feitosa Rodrigues, estavam trabalhando.

Rosa Weber se aposenta em breve, fez questão de votar em temas difíceis (o marco temporal, a punição aos golpistas), e na quinta (28) o ministro Luís Roberto Barroso toma posse na presidência do STF. São estilos diferentes de comunicação. Barroso já defendeu o papel iluminista do tribunal, "em conjunturas nas quais é preciso empurrar a história". Caberá ao novo presidente decidir quando a votação sobre o aborto será retomada, dessa vez, em debate presencial.

*****************************

Parceiros na Ásia. O presidente Lula recebe na segunda (25), no Palácio do Planalto, a visita oficial do primeiro-ministro do Vietnã, Pham Mihn Chinh. Leia em Opera Mundi sobre as relações comerciais e diplomáticas entre os dois países.

Túnel do tempo. Em Elas por Elas, novela das 18h da Globo que estreia na segunda (25), Deborah Secco interpreta Lara, uma das sete amigas que se reencontram após 25 anos de separação. O elenco também tem Lázaro Ramos e Isabel Teixeira. Splash apresenta os personagens.

Brasileirão. Às 20h de segunda (25), tem América-MG x Vasco, times que estão entre os últimos colocados do campeonato, na zona de rebaixamento. Veja a classificação e a agenda de jogos na tabela.

**************************

Fim de mandato. Na terça (26), encerra-se o mandato do procurador-geral da República, Augusto Aras. Na quinta (21), em sua última sessão plenária no Supremo Tribunal Federal, Aras discursou e rebateu críticas à gestão no Ministério Público Federal, durante o governo Bolsonaro.

A ata dos impactos. O Banco Central divulga na terça (26) a ata da última reunião do Copom (Comitê de Política Monetária), que reduziu a taxa Selic de 13,25% para 12,75% ao ano. Entenda como o corte nos juros afeta os empregos, os empréstimos etc.

De olho nos combustíveis. Às 9h de terça (26), o IBGE divulga a prévia da inflação de setembro (IPCA-15). Em agosto, a alta nos preços ficou abaixo do esperado: o IPCA subiu 0,23%.

Educação básica. O presidente Lula volta a fazer a live Conversa com o Presidente, às 8h30 de terça (26); às 15h30, Lula e ministros lançam a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, cuja meta é conectar à internet cerca de 140 mil escolas públicas até 2026.

Militares, de novo. Para a terça (26), a CPMI do 8 de Janeiro tem agendado o depoimento do general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI do governo Bolsonaro. Além de Heleno, os parlamentares querem ouvir Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, que teria concordado com os planos de golpe após consulta do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Colheradas de sabor. Com duas novas juradas, a competição The Taste Brasil começa na terça (26) a sexta temporada, que tem 10 episódios. As chefs Manu Ferraz e Manu Buffara estão agora no grupo de mentores e líderes de equipes que avaliam os pratos (colheres, melhor dizendo) dos competidores, quarteto que segue com Felipe Bronze e Claude Troisgros. Exibições às terças e quintas, no Globoplay e GNT.

Copa Sul-Americana. Às 21h30 de terça (26), o Corinthians enfrenta o Fortaleza.

Futebol italiano e espanhol. Na terça (26), tem Juventus x Lecce às 15h45, e Mallorca x Barcelona às 16h30. Na quarta (27), Cagliari x Milan às 13h30; Inter x Sassuolo às 15h45; e o Real Madrid enfrenta Las Palmas às 14h.

****************************

Direito dos homossexuais. Na Câmara dos Deputados, foi remarcado para quarta (27) a votação, na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, do projeto de lei que planeja mudar as leis do país com a proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo. O relator é o deputado Pastor Eurico, do PL de Pernambuco. Se aprovado na comissão, o projeto será encaminhado ao Senado. No Brasil, a união homoafetiva é reconhecida pelo STF desde 2011.

Vontade de doar. A data de 27 de setembro é Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos. O tema ganhou atenção em agosto, quando o apresentador Faustão foi submetido a um transplante de coração. Reportagem da Folha de S. Paulo revela que cartórios registraram aumento nos registros da intenção de ser doador de órgãos.

Panorama dos juros. O Banco Central divulga às 8h30 de quarta (27) os dados sobre as taxas médias de juros bancários.

Obras em andamento. Lula participa na quarta (27) de evento no Palácio do Planalto sobre balanço do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

Indígenas x proprietários rurais. O STF retoma às 14h de quarta (27) a discussão sobre o marco temporal, derrubado na semana passada por 9 votos a 2, a fim de definir as indenizações para os proprietários de terra que ocuparam as áreas indígenas.

Libertadores. Na quarta (27), tem Fluminense x Inter, às 21h30, e na quinta (28) jogam Boca Juniors e Palmeiras, no mesmo horário.

Mais futebol. São dois jogos às 19h de quarta (27): LDU x Defensa y Justicia, pela Sul-Americana, e São Paulo x Coritiba, pelo Brasileirão.

********************************

Aluguéis e empregos. A FGV (Fundação Getúlio Vargas) divulga na quinta (28) o IGP-M de setembro, índice que orienta os reajustes nos preços do aluguel; no mesmo dia, o governo federal apresenta os dados do emprego formal em agosto (Caged).

Dinamite com querosene. A CPI do 8 de Janeiro tem agendado para quinta (28) o depoimento de Alan Diego dos Santos, ex-taxista condenado por tentativa de atentado a bomba nas proximidades do Aeroporto de Brasília. Ele está preso na Papuda, em Brasília, e depôs aos parlamentares em 29 de julho, quando admitiu que levou explosivo para um caminhão cheio de querosene.

Bolsonaro inelegível. Termina às 23h59 de quinta (28) o prazo para o TSE julgar o recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a decisão que o tornou inelegível. A maioria de quatro dos sete votos foi formada na sexta (22) para negar o recurso da defesa.

Jogos Mortais X e mais estreias. Na quinta (28), os destaques entre as estreias de cinema são a franquia de terror Jogos Mortais X, Ruim Pra Cachorro, Pérola, dirigido por Murilo Benício, e Marinheiro das Montanhas, documentário do cineasta brasileiro Karim Ainouz sobre as origens do pai na Argélia. No streaming, estreia na quinta a quarta temporada de The Kardashians (Star+), e na sexta (29) Gen V (Prime Video) e Destinos à Deriva (Netflix).

*******************************

Mercado de trabalho. O IBGE divulga às 9h de sexta (29) a taxa de desemprego de agosto.

Agenda reduzida. Lula será submetido na sexta (29), na unidade do Hospital Sírio Libanês em Brasília, a uma cirurgia no quadril. Por recomendação médica, viagens que ele faria nesta semana foram canceladas.

Quinto lote. A Receita Federal paga na sexta (29) os valores do quinto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2023. Veja quem recebe.

Futebol espanhol e saudita. Tem Barcelona x Sevilha, às 16h de sexta (29), e Al-Tai x Al-Nassr, às 12h, e Al-Hilal x Al-Shabab, às 15h.

Vôlei nas Olimpíadas. Num jogão de cinco sets, o Brasil venceu o Japão neste domingo (24), em Tóquio, e garantiu vaga para a seleção feminina nos Jogos Olímpicos de Paris. A seleção de vôlei masculino começa no Maracanãzinho, no Rio, a luta do pré-olímpico com três desfalques nas pontas, informa a coluna Olhar Olímpico. Na estreia, no sábado (30), o Brasil enfrenta Qatar, às 10h. No domingo (1º), os adversários são a República Tcheca, no mesmo horário.

Brasileirão. São cinco jogos no sábado (30): Flamengo x Bahia e Fortaleza x Grêmio, às 16h; São Paulo x Corinthians e Cuiabá x Fluminense, às 18h30, e Inter x Atlético-MG, às 21h.

Futebol francês e espanhol. No sábado (30), tem Clermont x PSG, às 12h, e Girona x Real Madrid, às 13h30.

Boa semana!