Casamento gay anulado? O que acontece se projeto for aprovado no Congresso

Monteira baseia sua afirmação no Artigo 5º, Inciso 36 da Constituição Federal.

"Qualquer nova lei não prejudica o direito adquirido. Não há menor chance de acontecer a anulação de casamentos já celebrados", afirma a advogada.



O casamento entre pessoas do mesmo sexo é reconhecido pelo STF (Supremo Tribunal Federal) desde 2011 no Brasil. Em 2013, o Conselho Nacional da Justiça (CNJ) determinou que todos os cartórios do país realizassem casamentos homoafetivos.

Projeto é inconstitucional?

Juntos há 11 anos, Saulo Ciasca (esq.) e Rafael Albano querem direitos iguais: 'pagamos impostos como todo mundo' Imagem: Arquivo pessoal

Para Antília Monteira, o projeto de lei viola garantias constitucionais e representa um retrocesso "sem precedentes".

"O projeto vai na contramão de decisão anterior do STF, que é a instância maior do Judiciário. Em decorrência da decisão do STF, o CNJ proíbe que as autoridades competentes se recusem a registrar as uniões LGBTQIA+", diz a advogada.