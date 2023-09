De saída da PGR, Aras chama críticas à sua gestão de 'falsas narrativas'

Em sua última sessão plenária no Supremo Tribunal Federal como procurador-geral da República, Augusto Aras usou o espaço para rebater críticas à sua gestão à frente do Ministério Público Federal. O PGR classificou as falas como "incompreensões" e "falsas narrativas".

Último discurso

Aras deixa a PGR na próxima terça-feira (26), o que torna a sessão de hoje a sua última oportunidade para discursar no plenário do Supremo. O PGR defendeu a sua gestão afirmando que a Procuradoria atuou em diversas frentes e minimizou as críticas recebidas desde que assumiu o posto, em 2019.