TSE forma maioria para manter Bolsonaro inelegível

O julgamento do caso foi iniciado na madrugada desta sexta-feira no plenário virtual do tribunal e segue até quinta-feira. Nessa modalidade, os ministros inserem os votos no sistema eletrônico e não há deliberação presencial.

No recurso apresentado ao TSE, os advogados de Bolsonaro alegam que houve cerceamento de defesa no julgamento pela falta de análise de todos os argumentos apresentados pela defesa e para apresentação de testemunhas.

Por que Bolsonaro está inelegível

Em 30 de junho, o TSE declarou Bolsonaro inelegível pelo período de oito anos, a contar das eleições de 2022. Isso significa que o político de extrema direita só poderá voltar a disputar eleições em 2030, aos 75 anos. Na época, o placar final foi 5 a 2 pela condenação do ex-presidente.

A maioria dos ministros entendeu que Bolsonaro cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação em reunião com embaixadores estrangeiros, no Palácio da Alvorada, em 18 de julho de 2022. Na ocasião, Bolsonaro fez uma série de ataques infundados à confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro, em especial às urnas eletrônicas. O evento durou cerca de 50 minutos e foi transmitido ao vivo pela TV Brasil e em redes sociais.

Na época, o jornal The New York Times chegou a publicar que diplomatas ficaram abalados e incomodados com as falas de Bolsonaro.