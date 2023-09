Por recomendação médica, Lula cancela viagens antes de cirurgia no quadril

De acordo com a Secom (Secretaria de Comunicação Social), o objetivo é que o presidente descanse para a cirurgia. O cancelamento foi uma recomendação da equipe médica do Hospital Sírio-Libanês que acompanha o petista. Depois de semanas seguidas em viagens, ele deverá passar toda a próxima semana em Brasília.

Conforme o UOL adiantou, Lula deverá realizar a cirurgia na sexta (29). Nos últimos meses, no entanto, ele tem reclamado de dores constantes no quadril e costuma evitar a extensão de eventos, como fez em Nova York nesta semana, antecipando sua volta.

PAC em estados de opositores

Este seria o primeiro palanque entre Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) —antes, só haviam se encontrado durante as chuvas no litoral paulista em fevereiro. O ex-ministro bolsonarista já havia confirmado presença no evento.

Para o estado, estão previstos a implantação de túnel Santos-Guarujá, o trem entre São Paulo e Campinas, unidades do Minha Casa, Minha Vida na região metropolitana e a extensão da linha 2-Verde do metrô, na capital.

Em Belo Horizonte, o governador mineiro Romeu Zema (Novo) ainda não havia confirmado presença. Os convites também não haviam sido enviados, diferentemente do evento em São Paulo. Hoje uma das principais vozes de oposição a Lula entre os governadores, era improvável que compartilhasse o palanque para os anúncios de investimentos em rodovias.