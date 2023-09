Uma faca na mochila como arma de golpe. Morador de Apucarana, no Paraná, o bolsonarista Matheus Lima de Carvalho Lázaro enviou várias mensagens à esposa grávida durante a invasão ao Congresso em 8 de janeiro. Ele carregava uma faca, uma jaqueta militar, foi detido e continua preso. Chama a atenção nos áudios, que constam em laudo da Polícia Civil do Distrito Federal, a insistência para "quebrar tudo, para ter guerra" e a confiança do rapaz de que a qualquer momento daquele dia trágico o Exército apareceria para confirmar o golpe de Estado e salvar os vândalos da prisão.

Matheus é um dos quatro golpistas (veja quem são) que os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) começam a julgar nesta quarta (13) por vários crimes que podem levar a penas de anos de prisão. Entre as centenas de réus, há 200 acusados cujos advogados entraram em contato com a Procuradoria Geral da República a fim de fechar acordos de não persecução penal. Carolina Brígido escreve que, para receber o benefício, o investigado precisa confessar o crime e ser réu primário.

Festa para o bolso dos carnívoros. É a vez do filé mignon. O corte nobre foi a carne com maior redução de preço em 2023, com queda de 16,9%, segundo a inflação oficial divulgada na terça (12) pelo IBGE. As carnes no geral tiveram uma queda média de 9,6% no acumulado do ano, e de 1,9% em agosto.

Costela, picanha e patinho, entre outras celebridades do churrasco, também estão mais em conta. Veja a lista dos cortes. O filé-mignon também se destaca entre todos os alimentos que compõem o IPCA. Foi o sexto item com maior redução de preço, atrás apenas de cebola (-43,7%), laranja (-36,1%), óleo de soja (-28,8%), abacate (-25,7%) e batata inglesa (-19,3%). Em 12 meses, a inflação acumula alta de 4,6%.

Facção criminosa usa fintechs para lavar dinheiro. O Ministério Público de São Paulo investiga o uso de empresas de tecnologia do setor financeiro na lavagem de dinheiro do tráfico (de drogas e armas) da facção criminosa PCC. Segundo o MP, há mais de 1,5 mil fintechs em operação no Brasil.

"Em vez de usar contas de 'laranjas', o depósito é feito em um banco digital sem agência física, sem que se saiba de onde veio o dinheiro", afirma o promotor Lincoln Gakiya. A segunda fase da Operação Sharks prendeu dois suspeitos de serem os operadores financeiros em esquema que movimentou mais de R$ 100 milhões em três anos. A ação contou com o apoio de mais de 100 policiais da Rota, a tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo. Leia aqui.

PF investiga intervenção federal no Rio. Na operação Perfídia, deflagrada na terça (12), a Polícia Federal pediu a quebra do sigilo telemático do general Walter Braga Netto para investigar suspeita de corrupção durante a intervenção federal no Rio de Janeiro, em 2018. A colunista Juliana Dal Piva escreve sobre os mandados de busca e apreensão, em quatro estados, que atingem ex-assessores de Braga Netto, nomeado interventor na época.

O general investigado negou irregularidades e afirmou que os trâmites para a compra de 9.360 coletes balísticos seguiram a lei, sendo que a compra acabou suspensa. Os investigadores apuram crimes de organização criminosa e dispensa ilegal de licitação, entre outros. No programa Análise da Notícia, Kennedy Alencar afirmou que a saída de Augusto Aras da Procuradoria Geral da República pode significar a chance de punir os militares pela primeira vez.

Pijama das atrocidades nazistas renasce no Brasil. Se você achava que já tinha visto tudo, errou, não tinha: faltava ver um pijama listrado feminino, à venda nas lojas Riachuelo, que lembra demais os uniformes dos prisioneiros em campos de concentração na Segunda Guerra. Aventuras na História reúne imagens desconcertantes que destacam a semelhança na largura das listras, nas mangas compridas, na gola etc. Veja aqui. Aquele uniforme maldito, a última roupa sobre o corpo, para muitos dos que morreram sob as atrocidades do nazismo, era forma de humilhação.

Em tempos recentes, o romance O Menino do Pijama Listrado, de John Boyne, foi best-seller mundial, inclusive no Brasil, e virou filme com elenco estelar: David Thewlis, Vera Farmiga, Ruper Friend. Não era drama para raros interessados, pelo contrário. A nota da Riachuelo, que recolheu a roupa e admitiu a "infelicidade" do modelo, prossegue assim: "Agradecemos o alerta trazido pelos nossos consumidores e pedimos desculpas". Faltou acrescentar em qual galáxia vive quem planejou e fez produzir "o modelo" em larga escala sem entender que seria ofensivo.