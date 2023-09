'Tem que quebrar tudo para o Exército entrar', disse réu que STF julga hoje

"Tem que quebrar tudo, para ter guerra"

À polícia, Lima se definiu como "bolsonarista e nacionalista". Em depoimento logo após a prisão, ele confessou que invadiu o Congresso e filmou colegas jogando pedras em uma vidraça, mas negou ter participado diretamente da depredação.

O laudo policial mostra que Lima se preparava para a invasão desde a manhã do dia 8. Pouco após as 10h, ele informou à esposa que iria "adiantar o almoço" no acampamento bolsonarista em Brasília para seguir com seu grupo à Praça dos Três Poderes.

Ao longo da tarde, Lima enviou fotos e vídeos que o mostravam dentro do Congresso e em frente ao prédio. Pouco antes das 16h, a esposa mandou áudios se dizendo preocupada com os atos de vandalismo e a chegada da polícia ao local. Em resposta Lima Disse:

É pra quebrar, pra dá desordem, pro exército vim, mor (...). Porque tem que quebrar tudo, pra ter reforma, pra ter guerra amor. Guerra... Pro exército entrar... entendeu? A gente tem que fazer isso aí pro exército entrar, e todo mundo ficar tranquilo. O exército tem que entrar pra dentro.

Áudio de Matheus Lima de Carvalho Lázaro, enviado às 16h36

Segundo mostram as mensagens, Lima esperava a entrada do Exército nos prédios. Mesmo após sair do Congresso e voltar à Praça dos Três Poderes, ele continuou afirmando à esposa que a situação se resolveria assim que os militares agissem.