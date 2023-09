Atos golpistas de 8/1: quem são os quatro réus julgados hoje no STF

Amigos da Sabesp, quem não acreditou, tamo aqui. Quem não acreditou, to aqui por vocês também, porra! Olha onde eu estou: na mesa do presidente.

Aécio Pereira, em vídeo no plenário do Senado em 8/1

Em depoimento, Pereira negou que tenha participado do quebra-quebra. Ao UOL, o advogado Sebastião Coelho da Silva, que defende Aécio, afirmou que está examinando o processo e que "a expectativa é pela absolvição", mas não comentou detalhes das acusações.

Produtor rural ajudou idosas na invasão

Thiago Mathar, 43, mora em São José do Rio Preto (SP). Identificado como produtor rural, ele foi detido pela PM no Palácio do Planalto e afirmou, em depoimento, que foi para o ato com a intenção de promover manifestação pacífica.

Mathar disse que entrou no Planalto para se proteger de "bombas e tiros" disparados pela polícia. Ele confessou que estendeu cortinas dentro do prédio para "ajudar" mulheres de idade a entrarem. "Nossa caravana era para um Brasil melhor", afirmou.

O militante é casado e tem dois filhos pequenos. Após a prisão, a mãe de Mathar lançou uma petição online para pressionar pela soltura dele, já que as crianças, de 4 e 6 anos, estariam "sofrendo muito" com os meses de ausência do pai.