Uma lista longa de países busca a solução. Na segunda (16), em reunião no Conselho de Segurança da ONU, a proposta da Rússia, país em guerra com a Ucrânia, de imediato cessar-fogo entre Israel e Hamas foi colocada em votação e não avançou, recebendo vetos importantes, dos EUA, Reino Unido e França.

O Brasil se absteve, escreve Jamil Chade, e viu transferida para hoje a votação de uma resolução alternativa que acomodaria os interesses de russos e americanos. Os chineses votaram com os russos e apelaram para que Israel não promova punição coletiva sobre a Faixa de Gaza. O embaixador palestino na ONU, Riyad Mansour, criticou a falta de aprovação ao cessar-fogo e cobrou respostas da comunidade internacional. Mansour lembrou que Israel é responsável pelas bombas sobre Gaza e promove um massacre, tendo matado mais de mil crianças. Veja como está a disputa pela mediação do conflito no Oriente Médio. Nesta terça (17), as forças israelenses afirmaram ter atingido mais 200 alvos. Leia aqui.

Crimes de guerra têm definição e tribunais. Deixar morrer de sede é crime de guerra? E jogar granadas sobre centenas de pessoas em festival de música? São questões candentes dos últimos dias. Em resposta ao ataque do Hamas, Israel revidou com o cerco total à Faixa de Gaza, cortando água, alimentos e combustíveis, medida extrema anunciada há uma semana.

Um crime de guerra é uma grave violação do direito internacional contra civis e combatentes durante conflitos armados. O Hamas cometeu crimes de guerra ao atacar civis deliberadamente, ao fazê-los reféns, ao utilizar misseis sobre não combatentes. E as ofensivas do exército israelense que mataram centenas de palestinos em Gaza também são crimes de guerra, segundo a ONG Humans Right Watch. Leia aqui.

O que a CPMI do golpe deixou de fazer. A CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) dos atos golpistas de 8 de Janeiro faz nesta terça (17) a leitura do relatório final da senadora Eliziane Gama (PSD-MA) a partir das 9h, com previsão de votação na quarta (18).

Os parlamentares devem pedir o indiciamento de Jair Bolsonaro, mas a CPMI nunca discutiu a quebra de sigilo financeiro do ex-presidente. Apoiadores do governo Lula citam Bolsonaro como mentor da tentativa de golpe, enquanto a oposição diz que ele é vítima de "narrativa política". Também houve desistência de convocar generais para depor.

Quando o Exército vira alvo do crime organizado. Em São Paulo, a Polícia Civil investiga se a facção criminosa PCC está envolvida no sumiço de metralhadoras do arsenal de guerra do Exército em Barueri, na região metropolitana.

O colunista Josmar Jozino escreve sobre casos semelhantes, roubos de armamentos e munição para o crime organizado, realizados com a ajuda de militares como o cabo Leonardo Floriano dos Santos, em Caçapava (SP), e o então soldado Jefferson Gomes dos Santos, que forneceu o mapa do quartel a uma quadrilha de Pirassununga (SP).

Águas baixam e gravuras rupestres aparecem no Amazonas. Uma das consequências da seca extrema no Amazonas foi o aparecimento de gravuras rupestres com formatos de rostos humanos no sítio arqueológico das Lajes, em Manaus, próximo do encontro das águas dos rios Negro e Solimões. Em geral submersas, as gravuras, ou petróglifos, agora se exibem nas paredes rochosas.

Segundo estimativas de especialistas, os desenhos teriam entre mil e dois mil anos de idade, e pertencem a uma região habitada por indígenas naquele período. Na segunda (16), o rio Negro atingiu seu nível mais baixo em 120 anos de medição. Para o climatologista Renato Senna, o que está ruim ainda vai piorar: as grandes secas se prolongam até começo de novembro. Leia em Ecoa sobre os sinais de colapso na natureza do Amazonas.

Brasil x Uruguai, um clássico. No estádio Centenario lotado, em Montevideu, as seleções do Brasil e do Uruguai se enfrentam hoje (17), às 21h, depois de ambas empatarem na rodada anterior das Eliminatórias Sul-Americanas. Para a aflição dos torcedores, o desempenho dos atacantes brasileiros comandados por Fernando Diniz ficou abaixo do esperado nos dois últimos jogos, contra a Venezuela, na semana passada, e também contra o Peru.

Apesar das críticas, Diniz não abre mão de Neymar como titular, e prevê um jogo difícil. A Celeste, que não vence o Brasil há 22 anos, terá o retorno do lateral Matías Viña, em linha com o zagueiro Mathías Oliveira, autor de um dos gols contra a Colômbia. Acompanhe a classificação na tabela.