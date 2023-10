Que país poderá mediar o conflito Israel x Hamas? Brasil tenta, mas lista é longa

Catar lidera negociações sobre reféns

Na região, o Catar é o país que tem laços mais próximos com o Hamas. O grupo radical islâmico mantém um escritório no pequeno Estado do Golfo Pérsico rico em petróleo e gás, e alguns membros do alto escalão do Hamas vivem em Doha. A organização preserva um certo grau de separação entre seu gabinete político e os seus agentes militares.

Desde 2020, o chefe político do grupo, Ismail Haniyeh, natural de Gaza, vive entre o Catar e a Turquia, não podendo mais viajar livremente pela passagem egípcia da fronteira.

Segundo a agência de notícias Reuters, o Catar estaria tentando ajudar a negociar um cessar-fogo e uma troca de reféns do Hamas, por 36 mulheres e crianças palestinas mantidas em prisões de Israel.

Doha já mediou anteriormente entre o Hamas e Israel, além de hospedar as negociações entre o Irã, um dos principais apoiadores do Hamas, e os EUA. Ainda de acordo com a Reuters, Washington também estaria envolvido nas negociações atuais, que progrediriam positivamente. Uma fonte israelense, porém, negou que houvesse qualquer negociação em curso.

Laços da Turquia com o Hamas

A Turquia, membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), tem manifestado frequentemente apoio à causa palestina. Também acolhe escritórios do Hamas e recentemente já convidou importantes líderes palestinos para conversações em Istambul, mas agora ofereceu-se para mediar entre o Hamas e Israel. Ao contrário de seus aliados militares na Europa e nos EUA, Ancara não considera o Hamas uma organização terrorista.