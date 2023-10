Massacres e execuções: que crimes de guerra se aplicam ao conflito Israel-Hamas?

Ele também prometeu varrer o Hamas "da face da Terra", alimentando as expectativas crescentes de que Israel lançará uma invasão terrestre para destruir o grupo militante palestino.

Tais desdobramentos provocaram alertas de diversos órgãos internacionais sobre possíveis crimes de guerra sendo cometidos por ambos os lados. Mas que leis, afinal, regem os conflitos bélicos?

Quais seriam crimes de guerra no conflito israelo-palestino?

Por parte do Hamas, a ONG Human Rights Watch (HRW), com sede em Nova York, citou como possíveis crimes de guerra os ataques deliberados contra civis, as ofensivas indiscriminadas com mísseis e a tomada de civis como reféns pelo grupo islamista. Do lado israelense, estariam sujeitos à mesma qualificação os contra-ataques em Gaza que mataram centenas de palestinos.

"Assassinatos deliberados de civis, tomada de reféns e vingança coletiva são crimes hediondos que não têm justificativa", condena Omar Shakir, diretor para Israel e Palestina do Órgão.

O que são crimes de guerra?

Um crime de guerra consiste numa grave violação do direito internacional contra civis e combatentes durante conflitos armados. A classificação faz parte de um complexo sistema judiciário que emergiu após a Segunda Guerra Mundial com os Julgamentos de Nurembergue.