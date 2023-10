O que a CPI do 8/1 não fez: quebrar sigilo de Bolsonaro e ouvir generais

Os requerimentos para quebra de sigilo bancário, do celular e do email do ex-presidente também nunca foram discutidos. Para qualquer solicitação sair do papel numa CPI, é preciso que seja votada e aprovada pela maioria dos integrantes.

Apesar de a CPI ter maioria governista, o presidente da comissão, deputado federal Arthur Maia (União-BA), não colocou em votação as providências envolvendo Bolsonaro.

Ainda assim, Bolsonaro foi o nome mais citado na CPI. Apoiadores de Lula apontam o ex-presidente como mentor e incentivador das invasões às sedes dos três Poderes. Já oposição repete seu nome como um injustiçado e vítima de narrativa política.

Jair Bolsonaro e Walter Braga Netto, seu vice na chapa presidencial Imagem: Youtube/Youtube Jair Bolsonaro

Sem depoimento de generais

Diversos integrantes da cúpula das Forças Armadas estão sob suspeita de apoiar uma intervenção para Lula não assumir a Presidência. A lista inclui generais que ocupavam cargos importante durante o governo Bolsonaro.