O 11º dia de guerra: Israel pede ajuda aos EUA e proposta de paz do Brasil

Joe Biden irá a Israel na quarta-feira (18). O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, irá visitar Israel, confirmou o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken. A viagem de Biden ocorre como parte do apoio dos EUA ao governo de Israel frente ao Hamas, afirmou Blinken, que se reuniu com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, com quem precisou se abrigar em um bunker.

O presidente Biden vai deixar claro, como ele já fez desde o massacre de mais de 1.400 pessoas, incluindo cerca de 30 americanos, que Israel tem o direito e o dever de defender o seu povo do Hamas Antony Blinken

Novos ataques aéreos na faixa de Gaza. As Forças de Defesa de Israel afirmam ter realizado bombardeios contra 200 alvos do Hamas e da Jihad na Faixa de Gaza durante a madrugada desta terça-feira (17). Os alvos bombardeados pelos aviões militares de Israel incluem uma sede onde vários membros do Hamas foram mortos e um banco usado pelo grupo extremista, de acordo com a FDI.

Segundo o governo palestino, a guerra deixou 2.800 mortos e mais de 9.700 feridos em Gaza até o momento. Já na Cisjordânia, território não controlado pelo Hamas, foram 54 mortos e mais de 1.250 feridos, diz a Autoridade Palestina.

Em Israel, segundo o governo, foram mais de 1.400 mortos, a maioria nos atentados de 7 de outubro. O país afirma, ainda, que pelo menos 199 pessoas são reféns do Hamas em Gaza.

Uma primeira tentativa de aprovar uma resolução no Conselho de Segurança da ONU sobre a crise em Gaza fracassou na noite desta segunda-feira. O governo da Rússia pediu para que seu projeto de resolução propondo um "imediato cessar-fogo" fosse colocado à votação.