Em reunião como o presidente Bolsonaro em 7 de novembro de 2022, os empresários teriam mencionado uma "virada de jogo". No inquérito que investiga articulações entre autoridades civis e militares para um golpe de Estado, a Polícia Federal encontrou diálogos em que Mauro Cid, ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro, indicou a pressão de empresários para uma "virada de jogo" em novembro de 2022, após a derrota nas eleições. Aguirre Talento escreve que o áudio fazia parte de um diálogo entre Cid e o então comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes. Leia aqui.

Entre os empresários estão o dono da Havan, Luciano Hang, e o fundador da Tecnicsa, Meyer Nigri, que haviam sido alvo de investigação da PF por disseminação de mensagens golpistas em rede social antes das eleições. Em nota, a defesa de Hang afirma que o empresário apoiou publicamente o resultado das urnas; Meyer Nigri e Afrânio Barreira, do Coco Bambu, também negam as acusações.

Ministro da Justiça planeja colocar muralhas nos presídios federais para reforçar a segurança. Pressionado pela crise instalada com a fuga inédita de dois detentos de prisão federal de segurança máxima, o ministro Ricardo Lewandowski anunciou ontem um plano para erguer muralhas nas cinco unidades prisionais. Ele deu a Papuda, em Brasília, como exemplo: o complexo foi reformado em 2022 e tem quatro torres de vigilância.

Sete meses atrás, em julho, a dupla perigosa de detentos que fugiu em Mossoró desencadeou uma rebelião em presídio de Rio Branco, no Acre, que resultou em cinco mortes. Eles serraram grades da cela, renderam funcionários e, armados, invadiram o pavilhão da facção criminosa adversária. Veja como foi o motim.

Jair Renan é indiciado por falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. A Polícia Civil do Distrito Federal concluiu inquérito que investigava Jair Renan, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, por suspeita de fraudar documentos para tomar empréstimos. O banco entrou na Justiça para cobrar R$ 360 mil em valores não quitados. Após o indiciamento, o Ministério Público decide se apresenta ou não a denúncia. O UOL tenta contato com a defesa de Jair Renan e outros investigados. Leia aqui.

PF conclui que filho de Alexandre de Moraes foi injuriado em aeroporto de Roma. Alexandre Barci de Moraes, filho do ministro do STF, foi vítima de "injúria real" praticada pelo empresário brasileiro Roberto Mantovani Filho. As câmeras do aeroporto mostraram que o jovem foi atingido no rosto, o gesto do agressor foi revidado e um terceiro homem se colocou entre os dois.

"Tal conduta se amolda ao tipo penal da injúria real, que se caracteriza pelo emprego de violência ou vias de fato (...) para ofender a dignidade ou o decoro de alguém", diz o documento da PF. O delegado Hiroshi Sakaki descartou o indiciamento do empresário.

No Cairo, Lula critica Israel por não cumprir as decisões da ONU sobre o conflito em Gaza. As condenações ao conflito e críticas ao enfraquecimento da própria ONU marcaram os discursos do presidente junto ao anfitrião da visita, o egípcio Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, e também no Conselho de Representantes da Liga Árabe. Lula afirmou que não há explicação para o comportamento de Israel. "Está matando mulheres e crianças a pretexto de derrotar o Hamas, coisa vista em nenhuma guerra que eu tenha conhecimento". Leia aqui.

Na quinta (15), em Khan Younis, o exército israelense atacou o maior hospital do sul da Faixa de Gaza, levando o caos a médicos e pacientes em bairro bombardeado anteriormente. O objetivo da operação foi buscar corpos de reféns sequestrados pelo grupo Hamas.

Donald Trump vai a julgamento em março por crime de pagamento para silenciar atriz pornô. Um juiz de Nova York negou ontem o pedido de Trump para arquivar as acusações, abrindo caminho para o primeiro julgamento criminal de um ex-presidente dos EUA começar em 25 de março. O pré-candidato do Partido Republicano enfrenta outros processos criminais.

No caso analisado ontem, ele teria falsificado registros para esconder um pagamento à atriz Stormy Daniels em 2016. Trump está vencendo as disputas nos estados para concorrer novamente à Casa Branca, e alega que o julgamento agora marcado para começar tem motivação política.

Luísa Stefani e Demi Schuurs vencem dupla favorita e jogam hoje nas semifinais do WTA de Doha. A partir das 9h, o jogo será contra as tchecas Marie Bouzkova e Marketa Vondrousova. Stefani, paulistana de 26 anos, tenta chegar à 17ª final de sua carreira nas duplas. Leia em Tênis Brasil.

ERRATA: A edição de ontem desta newsletter afirmava incorretamente que "investigações da Polícia Federal identificam Bolsonaro no comando de uma organização criminosa que planejou e tentou executar um golpe de Estado". O ex-presidente é investigado e teve seu passaporte apreendido no âmbito das investigações, que ainda não foram concluídas.