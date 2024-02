Empresários pressionaram Bolsonaro a dar golpe, disse Cid em áudio

A defesa de Meyer Nigri também refutou as alegações feitas por Mauro Cid no áudio: "A referência é absurda. Meyer Nigri nunca pediu e, muito menos, pressionou o ex-presidente Bolsonaro a romper o sistema democrático. Ao contrário, prontamente reconheceu a vitória do presidente Lula."

Afranio Barreira, do Coco Bambu, também repeliu as alegações de envolvimento "em qualquer ato político, público ou privado, durante ou depois da campanha presidencial de 2022."



Barreira afirma que, além de não conhecer Mauro Cid, estava em Londres em 7 de novembro de 2022, data da reunião investigada pela Polícia Federal.



"O Sr. Afranio reforça, ainda, que somente esteve ou falou com o ex-presidente Jair Bolsonaro uma única vez, em agosto de 2020, em um almoço que fez parte da agenda oficial do então Presidente e que contou com a participação de várias outras autoridades, tal almoço não tinha qualquer pauta política, administrativa ou econômica. Desde então não falou ou esteve com o Sr. Jair Bolsonaro e/ou seus filhos, nem sequer tinha seu número telefônico", diz nota enviada pela assessoria do empresário.

Já o empresário Sebastião Bonfim, da Centauro, disse em nota que "não participou da reunião citada e que jamais defendeu iniciativas para reverter o resultado das eleições ou atentar contra a ordem e as instituições democráticas".