Fugitivos de presídio no RN serraram grades e fizeram reféns em motim no AC

Como foi o motim. Após fazer reféns, os detentos acessaram o depósito de armas dos próprios agentes e invadiram o pavilhão das lideranças do Bonde do Treze, facção que disputa por território com o CV em ao menos dez cidades do Acre. Lá, assassinaram cinco detentos —três deles foram decapitados. Após a rebelião, que durou mais de 24 horas, os envolvidos na ação foram transferidos para presídios federais.

Envolvidos na rebelião foram identificados em áudios, vídeos e imagens de drone. Segundo o Gaeco (Grupo de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público do Acre, Rogério e Deibson lideram o núcleo operacional do CV no Acre, responsável por assassinatos e execuções de crimes. A investigação para determinar quem participou das mortes dos outros presos no motim corre em segredo de Justiça.

Fugitivos são procurados pela Interpol, que atendeu pedido da PF. A dupla usou uma corda para deixar as celas até o telhado e cortou um arame para escapar do presídio federal de Mossoró (RN) na quarta-feira. O UOL não localizou os advogados deles.