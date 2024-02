A fala do presidente brasileiro relacionando o extermínio dos judeus na Segunda Guerra às mortes na Faixa de Gaza provocadas por ataques de Israel desencadeou reações fora do protocolo da diplomacia. A expressão latina "persona non grata" significa "não é bem-vindo", e se aplica ao chefe de Estado e ao cidadão. O professor de relações internacionais Vladimir Feijó explica que a forma de Israel cortar comunicações com o presidente Lula é inédita. "A gente não tem histórico e não tem jurisprudência para o efetivo significado", afirma. Entenda o caso. No Museu do Holocausto, em Tel Aviv, o embaixador brasileiro Frederico Meyer foi submetido a constrangimentos pelo chanceler israelense Israel Katz. Meyer foi chamado de volta ao Brasil para consultas. Ontem o ministro Mauro Vieira convocou o embaixador de Israel para falar do desconforto em meio à crise. Leia na Folha de S.Paulo. Em entrevista ao UOL News, o embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzeben, disse que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está isolado, e que as palavras de Lula chamando a atenção para a destruição sem controle em Gaza têm efeito positivo para a paz na região. Polícia Federal intima Bolsonaro para depor na quinta sobre tentativa de golpe. Os advogados do ex-presidente tentaram adiar o depoimento com a alegação de que ele não teve acesso integral aos autos da investigação. Mas ontem ainda o ministro Alexandre de Moraes (STF) rejeitou o pedido da defesa e manteve a data na quinta-feira, três dias antes da manifestação que planeja reunir bolsonaristas na avenida Paulista, em São Paulo, no próximo domingo. No Rio, o pastor Silas Malafaia convocou para quinta "um jejum pela nação". Moraes decidiu que Bolsonaro pode ficar em silêncio ou falar durante o interrogatório, mas "não lhe compete escolher a data e horário". Também foram intimados a depor outros alvos da investigação sobre a trama golpista para afastar o presidente Lula do poder, entre eles o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o candidato a vice-presidente Braga Neto e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres. EUA propõem resolução da ONU para cessar-fogo na Faixa de Gaza. O texto apresentado ontem ao Conselho de Segurança das Nações Unidas também expressa repúdio à operação militar de Israel na cidade de Rafah, ao sul de Gaza, para onde fugiram milhares de palestinos. O termo "cessar-fogo", ainda que provisório, está sendo mencionado pela primeira vez por autoridades de Washington desde que o conflito entre Israel e Hamas começou. Em votações sobre a necessidade de interromper os ataques e promover a ajuda humanitária em Gaza, o governo norte-americano protegeu os aliados israelenses das ações da ONU com dois vetos e duas abstenções diante do Conselho de Segurança. Leia em Opera Mundi. Guerra de facção criminosa provoca mortes em série no interior do Piauí. Forças policiais ocuparam ontem as cidades de São Raimundo Nonato e Avelino Lopes a fim de evitar que o número de mortes violentas aumente. Carlos Madeiro escreve que cinco mortes recentes estão relacionadas a disputas de dois grupos de traficantes do PCC: os marotos e os brancos. Para o delegado Eduardo Aquino, o estopim da violência foi o assassinato do líder Fleques Pereira Lacerda em dezembro, num salão de beleza em Osasco (SP), cidade onde ele estava foragido do sistema prisional do Piauí. "Todos os suspeitos aqui mexem com o tráfico", afirma. Leia a coluna. População da Argentina enfrenta a taxa mais alta de pobreza em 20 anos. Divulgado pela Pontifícia Universidade Católica, o índice que abrange apenas a população urbana do país estava em 49,5% em dezembro e saltou para 57,4% em janeiro. A pobreza cresce mais nas casas das classes trabalhadoras ou não beneficiárias de programas sociais, diz a pesquisa. O número de indigentes saltou de 9,6% para 15% em poucos meses. O governo de Javier Milei atribuiu o problema aos governos anteriores, enquanto a oposição vê os ajustes ortodoxos na economia como agravante do quadro de miséria e insegurança alimentar. Os cortes nos gastos públicos possibilitaram em janeiro o primeiro superávit fiscal para o mês desde 2011, segundo o Ministério da Economia. Banco Central registra crescimento de 2,45% na economia brasileira em 2023. Para dezembro, a alta no IBC-Br foi de 0,82% ante novembro, acima das expectativas, índice divulgado ontem que permitiu fechar o último trimestre do ano passado com aumento de 0,22%. Houve recuperação na atividade econômica na comparação com julho a setembro, período que havia mostrado retração de 0,64%. O IBC-Br incorpora dados de indústria, comércio, agropecuária e serviços, além do volume de impostos. A metodologia é diferente do PIB, o índice oficial da economia.