Moraes rejeita pedido de Bolsonaro e mantém depoimento sobre plano golpista

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), rejeitou um pedido da defesa de Jair Bolsonaro e manteve o depoimento do ex-presidente para a próxima quinta-feira (22). Mais cedo, os advogados alegaram que não tiveram acesso a todas as provas do caso e, por isso, Bolsonaro não iria ao interrogatório.

O que aconteceu

Na decisão, Moraes aponta que Bolsonaro, como investigado, pode optar por ficar em silêncio ou falar durante o interrogatório. No entanto, não cabe a ele decidir "prévia e genericamente pela possibilidade ou não da realização de atos procedimentais ou processuais durante a investigação criminal".

O ministro relembrou ainda que a defesa do presidente já teve acesso aos autos de todas as provas disponíveis, exceto aquelas que são necessárias para diligências em andamento.