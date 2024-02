Em culto no Rio, Malafaia pede jejum e oração por ato pró-Bolsonaro em SP

Oração pela manifestação. "Eu vou levantar um clamor na avenida Paulista e eu vou pedir para que você ore a meu favor. Peço a sua proteção em oração para que Deus me dê graça para o que eu vou falar lá. Peço que você possa interceder pelo país, pela nação."

O que aconteceu

Culto com cerca de 5.000 pessoas. O pastor deu as declarações na noite de domingo (18), no bairro da Penha, zona norte do Rio. O templo tem capacidade para 6.500 pessoas, e o público foi estimado por um representante da igreja.

Apelo para entrega de dízimo e ofertas. No culto, Malafaia anunciou a inauguração de cinco igrejas e a reforma de outras três nos próximos 75 dias. Em seguida, fiéis responderam ao pedido de dízimo entregando envelopes com dinheiro e passando cartões de débito e crédito.

Custos do ato pró-Bolsonaro. Na semana passada, o pastor declarou que a Associação Vitória em Cristo, ligada à sua igreja, bancaria os gastos do ato pró-Bolsonaro. Mas depois mudou de ideia para evitar acusação de mau uso de dízimo. Ele disse que bancará os custos do próprio bolso.

Malafaia justificou a mudança dizendo que houve acusações de que ele usaria dinheiro de fiéis. Ele alegou que a associação é uma entidade diferente da igreja, não tem dízimo e que seu estatuto permite manifestações públicas.