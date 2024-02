Embaixador da Palestina: Fala de Lula tem efeito positivo na busca pela paz

A fala do presidente Lula sobre o conflito de Israel com a Palestina na Faixa de Gaza tem efeito positivo na busca pela paz, afirmou o embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Alzeben, durante entrevista ao UOL News nesta segunda-feira (19). O presidente condenou os ataques na Faixa de Gaza e fez comparação com o holocausto.

Se pode fazer alguma mudança na cabeça de Netanyahu eu não me atrevo a dizer. Mas, sem dúvida, a fala do senhor presidente Lula e o respeito que tem internacionalmente têm uma repercussão muito importante. Já estamos recebendo notícias do mundo inteiro com muito respeito à fala e também a própria figura internacional. Ibrahim Alzeben, embaixador da Palestina no Brasil