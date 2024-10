Multas do X são pagas em conta correta, e Moraes aguarda PGR. Na última sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes informou que a plataforma de Elon Musk fez o pagamento em conta errada, da Caixa Econômica Federal, e a conta bancária ligada ao processo é uma no Banco do Brasil. Moraes aguarda agora manifestação da PGR para decidir sobre o desbloqueio da rede social. Com o pagamento correto das multas, a empresa teria cumprido as condições impostas pelo STF para poder voltar a funcionar no Brasil. A plataforma está suspensa no país desde o início de setembro por descumprir determinações judiciais para suspender perfis que disseminavam conteúdo criminoso. Saiba mais.

Furacão de categoria máxima ameaça o México e a Flórida. O furacão Milton ganhou força ontem e se tornou uma tempestade potencialmente catastrófica de categoria 5, a máxima da escala, enquanto avançava em direção à costa oeste da Flórida, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Este é o segundo grande fenômeno registrado no Golfo do México em duas semanas e apresenta "ventos máximos sustentados" de 285 km/h, com rajadas mais fortes. A previsão é de que ele atinja a costa da Flórida amanhã. Ontem, moradores enfrentaram congestionamentos em rodovias perto de Tampa enquanto tentavam fugir. Antes de chegar à Flórida, o Milton deve atingir a península de Yucatán, no México, provocando o aumento do nível da água de até 1,5 metro com "ondas grandes e destrutivas", segundo a agência. O estado suspendeu hoje as atividades não essenciais.

Senado vota indicação de Galípolo para a Presidência do Banco Central. Gabriel Galípolo, indicado por Lula para exercer pelos próximos quatro anos o cargo de presidente do BC, será sabatinado antes por senadores que integram a Comissão de Assuntos Econômicos e depois seu nome será votado pelo Plenário, ainda nesta terça. Se o economista for aprovado pela Casa, vai assumir em 2025 o lugar ocupado hoje de Roberto Campos Neto, cujo mandato acaba no fim deste ano. Hoje Galípolo ocupa o cargo de diretor de Política Monetária do BC. Saiba mais sobre ele.

Nunes diz a aliados que dispensa apoio de Marçal no 2º turno em SP. De acordo com a colunista do UOL Raquel Landim, contrariando o tom conciliatório que vem adotando em público, o atual prefeito da capital paulista, primeiro colocado no primeiro turno das eleições, disse a aliados que dispensa o apoio de Pablo Marçal. "Quero esse sujeito bem longe de mim", teria dito a pessoas próximas. À imprensa, Nunes chegou a afirmar que estava avaliando um encontro com o ex-coach, que obteve 28% dos votos e ficou em terceiro lugar nas eleições, mas internamente diz que não pretende procurar Marçal, que tratou os adversários com agressividade na primeira etapa da campanha e é réu em 90 processos. Leia mais na coluna.

Cantor Leonardo é incluído na 'lista suja' do trabalho escravo. O sertanejo é um dos 176 nomes incluídos na nova atualização do cadastro mantido pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O cantor entrou na relação após uma fiscalização realizada em novembro de 2023 nas fazendas Talismã e Lakanka, no município de Jussara, interior de Goiás. Na ocasião foram encontradas seis pessoas, incluindo um adolescente de 17 anos, em condições degradantes, um dos elementos que configuram a escravidão contemporânea no Brasil. Eles dormiam em uma casa abandonada, onde não havia água potável, banheiro e camas. Leonardo disse que ficou "surpreso e muito triste" por ter seu nome incluído na lista e que não sabia das condições em que um arrendatário da Fazenda Lakanka mantinha seus funcionários. Disse ainda que o caso foi arquivado depois que uma multa em seu nome foi paga. Saiba mais sobre o caso.

Daniel Silveira vai cumprir pena no semiaberto. O ministro Alexandre de Moraes autorizou ontem a ida do ex-deputado federal para o regime semiaberto após ele pagar multa de R$ 271 mil, cumprir um quarto da pena e apresentar bom comportamento. A partir de agora, Silveira poderá trabalhar durante o dia e terá que se recolher à noite e aos finais de semana na prisão. O ex-deputado está preso desde 23 de maio do ano passado e cumpre pena de oito anos e nove meses de reclusão pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo. Ele conseguiu descontar 140 dias de sua pena com trabalho e estudos dentro do presídio, além de ter quitado a multa.