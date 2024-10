Nunes diz a aliados que dispensa apoio de Marçal e vai falar com eleitor

Pessoas próximas ao candidato do MDB, no entanto, dizem que ele vai se dirigir direto ao eleitor de Marçal e demonstrar que comunga dos mesmos valores conservadores e que vai fazer uma administração liberal para derrotar a esquerda.

No segundo turno, Nunes concorre com Guilherme Boulos, candidato do PSOL.

Na visão de políticos aliados do prefeito, o eleitor de Marçal não tem alternativas, porque não tolera Boulos.

Mas que não pretende procurar Marçal, que tratou os adversários com agressividade na primeira etapa da campanha. Marçal é réu em 90 processos.

No domingo após o resultado, o candidato do PRTB enviou um emoji com uma palminha para o prefeito. A pessoas próximas, Nunes disse que o ex-rival foi muito "cara de pau".