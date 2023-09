O inquérito das milícias digitais e a chamada ?Democracia Militante?

Desde sua instauração, o 'inquérito das milícias digitais' gera calorosas discussões sobre os limites dos poderes investigativos do STF na empreitada declarada de defesa da democracia. Um ponto que tem movimentado os debates é a tese de que o Inquérito n. 4781 se traduz hoje em um exemplo prático da chamada teoria da democracia militante ao cenário brasileiro.

Sistematizada por Karl Lowenstein durante o regime de Hitler, essa ideia propõe que as instituições democráticas devem atuar ativamente na defesa do regime democrático, inclusive excluindo da convivência política partidos, grupos ou cidadãos que levem a cabo discursos e práticas antidemocráticas.

Ainda que não tenhamos vivido no Brasil uma catástrofe como o nazifascismo, não podemos diminuir os riscos que a democracia brasileira durante os anos de Bolsonaro no poder. As investigações da Polícia Federal têm comprovado isso.