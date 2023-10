A 'PEC Fórmula 1' e os gastos públicos do sistema eleitoral do Brasil

Em 2023, não está sendo diferente. De novo, vê-se uma correria legislativa para "corrigir distorções do sistema eleitoral" (segundo consta no relatório da PEC 9/2023). Tanto que quase não foi oportunizado à sociedade discutir o seu teor.

Em verdade, esse fenômeno consiste numa tentativa tipicamente "jabuticaba" de se insurgir contra decisões da Justiça Eleitoral com as quais a classe política não concorda.

Basta uma análise simplória para constatar essa pretensão.

Entre as alterações propostas, volta-se o olhar, aqui, ao art. 3º da PEC, que pretende anistiar "sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução e recolhimento de valores, multa ou suspensão do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nas prestações de contas de exercício financeiro e eleitorais dos partidos políticos que se derem anteriormente a promulgação desta Emenda Constitucional, salvo se restar comprovado o uso de recursos públicos em benefício de dirigentes partidários".

A PEC, assim, pretende liberar o campo político de sanções político-eleitorais, anistiando as punições na esfera da elegibilidade e da organização partidária.

Ocorre que todo dinheiro público, por princípio, precisa se sujeitar a fiscalização e controle, razão pela qual se propõe que as PC's "anistiadas" migrem para o TCU, a quem a CF/88 atribuiu o ônus de julgar as contas de quaisquer responsáveis por valores públicos. Basta dar uma olhadinha no art. 71, II da Carta para confirmar.