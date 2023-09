Câmara aprova minirreforma eleitoral com mudança em cotas e fundos

Os deputados aprovaram um destaque apresentado pelo PL que proíbe as candidaturas coletivas. No texto, o relator incluiu a possibilidade de regulamentação desse modelo. Atualmente, não há legislação sobre esse formato, mas o TSE reconhece os grupos que disputam as eleições coletivamente.

Foi rejeitada a sugestão que tentava derrubar o trecho que trata das chamadas sobras eleitorais no Legislativo, que são as vagas ocupadas por candidatos eleitos pelo quociente eleitoral. No cálculo é considerado o número de votos válidos dividido pelo número de vagas nas casas legislativas.

O texto de Pereira Júnior muda o sistema 80/20 para 100/10. Na sugestão do deputado, os partidos precisam alcançar 100% do quociente eleitoral para disputar uma das cadeiras que sobraram. Ocupa a vaga o candidato que tiver o maior número de votos considerando 10% do quociente eleitoral individual. A nova regra poderá prejudicar os partidos menores nas próximas eleições.

No modelo aprovado pela minirreforma, o candidato de um partido pequeno que recebeu 1 milhão de votos, por exemplo, não tem garantia de ocupar uma casa no Legislativo se o partido não alcançar 100% do quociente eleitoral.

A medida foi um dos pontos mais críticos na negociação entre as lideranças da Câmara, sobretudo, entre as siglas menores que podem ser prejudicadas, como o Novo.

O deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA) apresentou dois textos para a chamada minirreforma eleitoral. O texto do segundo projeto deve ser votado nesta quinta. As propostas tiveram apoio dos deputados da base do governo, Centrão e oposição.