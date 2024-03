Coincidência nas eleições: duro golpe no federalismo brasileiro

A coincidência das eleições nacionais, estaduais e municipais voltou ao debate, depois que o senador Marcelo Castro, relator do projeto de lei do Novo Código Eleitoral no Senado, afirmou que vai protocolar uma PEC neste sentido.

Essa proposta de coincidência das eleições, caso aprovada, representará mais um duro golpe em nosso federalismo, dificultando ainda mais a vida dos já fragilizados municípios brasileiros.

O Brasil, como se sabe, está organizado, política e administrativamente, como uma República Federativa. A Federação brasileira contempla, ao lado dos governos da União e dos estados-membros, os municípios como um terceiro nível político-administrativo.