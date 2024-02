Além de fim de reeleição, relator quer mandato de 10 anos no Senado

Na outra opção de PEC apresentada a líderes, os pleitos não têm coincidência de datas. Com isso, se mantém a regra atual, com eleições municipais separadas das demais.

Não houve, no entanto, a deliberação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Ele faltou ao encontro porque estava indisposto. A reunião também foi esvaziada de lideranças, em uma semana de pouco movimento na Casa.

Transição de mudanças

Segundo Castro, nada será aplicado de imediato. As propostas para o fim da reeleição e o mandato de cinco anos seguem diferentes regras de transição, que ainda não foram definidas, porque serão feitas em acordo com as lideranças.

A ideia é que seja respeitada a expectativa de direito para os atuais prefeitos que disputarão a reeleição e também para os governadores e presidente da República. Portanto, as mudanças devem valer apenas para a partir de 2030.

Código eleitoral

Castro também apresentou os principais pontos do relatório do projeto que institui o novo Código Eleitoral. Ele vai protocolar o texto na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) nesta semana, mas ainda não tem data para votação.