Mulheres palestinas: histórias de dor e resiliência

Esse olhar está no âmago das intervenções históricas e desastrosas do Ocidente nos países orientais. Valores liberais democráticos, caros ao Ocidente, não foram exercitados nos países dominados. A bronca em relação às nações desenvolvidas, vistas como colonialistas, não surgiu do vácuo.

No Oriente Médio, as intervenções escalaram desde o fim da Primeira Guerra Mundial, com o desmembramento do Império Otomano, o que deixou marcas profundas. Fronteiras fictícias foram criadas e os mandatos francês (Síria e Líbano) e inglês (Palestina e Mesopotâmia) foram estabelecidos.

Posteriormente, com o fim do seu domínio, diferentes histórias se seguiram, muitas vezes com a instalação de autocracias sob sua influência direta.

No caso da Palestina, seu destino foi a criação do Estado de Israel, causando o deslocamento de mais de 700 mil pessoas para campos de refugiados na Faixa de Gaza, na Cisjordânia e países vizinhos, além do massacre de outros tantos.

Conforme a violência e a violação de direitos humanos avançaram no Oriente Médio, a sociedade se refugiou na religião como forma de proteção e reafirmação da identidade cultural, por vezes levando ao extremismo e a guerras civis, como no Iraque após a guerra de 2003, comandada pelos Estados Unidos.

Mal comparando, ocorre algo semelhante no Brasil com o crescimento das várias igrejas evangélicas que defendem valores tradicionais de segmentos da sociedade descontentes com o status quo.