Pesquisadores encontram 'fóssil vivo' após 15 anos e mil expedições

Após mais de 15 anos e mil expedições, uma equipe de pesquisadores encontrou um animal raríssimo que é considerado um "fóssil vivo". Em vídeo publicado nas redes sociais neste mês, os membros do grupo Ocean Exploration Trust comemoraram a descoberta: "Finalmente aconteceu!".

O que são os náutilos?

Náutilos (Nautilus belauensis) foram vistos no Santuário Marinho Nacional de Palau, um arquipélago que fica na região da Micronésia. De acordo com o grupo que encontrou os animais, o molusco é raramente fotografado. Os quatro bichos estavam em uma profundidade entre 220 e 375 metros, no Oceano Pacífico.

Pesquisadores comemoraram descoberta durante transmissão ao vivo. "Finalmente aconteceu!", disse um deles. "Um sonho que se tornou realidade", falou outro.