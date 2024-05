Moro fez o oposto de Deltan; PT e PL não devem recorrer ao STF

O senador Sérgio Moro conseguiu salvar o seu mandato ao fazer o exato oposto do ex-deputado Deltan Dallagnol, avaliam advogados especialistas em direito eleitoral.



Moro se manteve o máximo possível fora da mídia, construiu apoios dentro e fora do Judiciário e sua defesa desconstruiu dentro do processo os argumentos da acusação.

A absolvição por unanimidade desanimou os partidos. Segundo apurou a coluna, PT e PL não devem recorrer ao STF. No PL, a decisão já está tomada. No PT, essa é tendência, mas ainda haverá uma discussão interna no partido.

A coluna conversou com quatro advogados especialistas e a avaliação é de que a chance de um eventual recurso do PL e do PT ao Supremo Tribunal Federal é zero.