Sobe para 41 o número de mortos em acidente em MG, diz Polícia Civil

Em um trecho da rodovia de declive, onde há uma curva, uma grande pedra de granito teria se desprendido da composição traseira [da carreta], atingindo em cheio o ônibus.

Delegado Saulo Castro, porta-voz da Polícia Civil

Acidente em Teófilo Otoni (MG) Imagem: Divulgação/Bombeiros-MG

Motorista de carreta teve carteira cassada

Condutor de carreta envolvida no acidente teve carteira apreendida por se recusar a fazer o teste do bafômetro. Segundo a Polícia Civil, ele perdeu o direito de dirigir em uma blitz da Lei Seca no interior de Minas Gerais em 2022 e é considerado foragido pela Justiça. O condutor da carreta fugiu do local após o acidente.

Veículos envolvidos no acidente trafegavam em sentidos opostos. Segundo a Polícia Civil, o ônibus se deslocava de São Paulo para a Bahia. Já a carreta estava no sentido oposto, em direção à capital Belo Horizonte. A carreta iria transportar o granito que caiu na rodovia do Ceará até o Espírito Santo, ainda de acordo com a investigação.

Ocupantes do veículo de passeio também envolvido no acidente foram ouvidos pela Polícia Civil. Esse veículo estava atrás do ônibus e colidiu na traseira do coletivo. Os ocupantes sobreviveram à colisão. Todas as vítimas fatais do acidente estavam no ônibus, segundo a Polícia Civil.