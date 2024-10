Precarização da vida é motivo do desencanto da periferia nas eleições

A outra ponta dessa dinâmica está no mundo do trabalho. Gerações mais velhas acreditaram no trabalho fixo em um mesmo local com direitos sociais, aposentadoria e salário todo mês. Essa possibilidade de renda permanente, mesmo que pouca, possibilitou sonhos a longo prazo. A compra de uma casa própria paga em parcelas só é possível se há salário todo mês. Essa estrutura de sociedade baseada no trabalho assalariado foi sendo desmontada. As reformas trabalhista e da previdência diminuíram os direitos sociais do trabalhador assalariado e a possibilidade de se aposentar. Também diminuiu a quantidade de pessoas com trabalho regido pela CLT.

Quem ainda usufrui da CLT está descontente, pois ganha pouco e se sente infeliz no trabalho. Como o setor formal não consegue absorver toda a mão de obra, muita gente recorre à informalidade. Sobreviver é preciso. É a tiazinha que faz bolo pra vender, a manicure, o motoboy entregador e o motorista de aplicativo. Chamados de empreendedores, são, na verdade, trabalhadores informais, sem direitos e precarizados. O discurso da direita pega mais forte aqui, quando afirma que quem impede as pessoas de subirem na vida é o Estado que cobra imposto. O argumento é falacioso, mas reverbera.

O desejo de ascensão social também é mais forte nesse setor que "está fazendo seu corre". São nessas brechas que o discurso de Marçal penetra. O trabalhador informal mal chamado de "empreendedor" ainda se move sob a ética do trabalho, ou seja, acredita que o esforço será recompensado.

No entanto, hoje, há um outro ator nesse cenário: aquele que percebeu que a ascensão social, e mesmo a sobrevivência, por meio do trabalho é uma farsa.

Disso decorre as apostas em Bets, no Jogo do Tigrinho e similares. Há que se resolver o aqui e o agora. Se ganhar no jogo, realiza o sonho. Não dá pra esperar juntar dinheiro mês a mês. Neste ponto, também há um espelhamento no discurso de Marçal, que fez dinheiro por meio de arranjos na internet, muito mais do que trabalhando sol a sol como informal, e muito menos como CLT.

A esquerda, apegada à ética dos direitos trabalhistas, não está conseguindo dialogar com esta importante fração da classe trabalhadora. O mundo da CLT nunca foi bom, o trabalhador sabe disso. No entanto, as soluções para um mundo pós-CLT são piores.